الخرطوم 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد القوات المسلحة السودانية، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في وسائل الاتصال الاجتماعي،حول احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان،لمدينة ابيي.وأشارت الصحف إلى تحميل الحكومة اليمنية، أمس ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية انهيار جهود السلام وإفشال اتفاق ستوكهولم في ظل التصعيد العسكري الحالي.وركزت على شن قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس طالت 22 مقدسياً، تزامناً مع تهديدات المقدسيين بشأن الصلوات في المسجد الأقصى.ونشرت إعلان مصادر طبية عراقية، أمس ارتفاع حصيلة الضحايا في بغداد إلى 6 قتلى و54 جريحاً، منهم 2 سقطوا في ساحة الكيلاني، وسط العاصمة العراقية.ولفتت الانتباه إلى نزوح أكثر من 38 ألف شخص عن منازلهم في شمال-غرب سوريا خلال خمسة أيام، هرباً من الغارات الجوية السورية والروسية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.ونقلت عن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قوله إن توجيهاته في شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على أحد.// انتهى //10:28ت م0019