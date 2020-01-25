بريدة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لمحافظ عنيزة وأسرة السليم في وفاة والدته موضي بنت صالح الزامل - رحمها الله -.وسأل سموه في اتصال هاتفي أجراه بمحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته, ويسكنها فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبهم أعرب أبناء وذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على تعازيه ومواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.// انتهى //11:02ت م0021