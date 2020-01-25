بيروت 30 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لجلسة مناقشة إقرار الموازنة العامة مطلع الأسبوع المقبل في ظل تفاقم الازمة المالية والاقتصادية بشكل كبير في حين استمرت الدعوات للتظاهر وسط بيروت رفضا للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد.وتحدثت عن قيام مستوطنيين يهود أمس بإضرام النار في مسجد بدرية ببلدة بيت صفافا، جنوبي غرب القدس، مما تسبب بحرق أجزاء من المسجد.وأخبرت صحف السبت عن إعلان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون في تصريح له أمس وجود معلومات شبه يومية عن غارات جوية وقصف مدفعي في شمال غرب سوريا.وأشارت الى مقتل متظاهرين اثنين وأصيب العشرات بجروح مختلفة أمس في مواجهات وقعت بين المحتجين وقوات الشرطة العراقية في العاصمة بغداد.وتطرقت الى توقيع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأوردت صحف لبنان إعلان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيت بوريل أمس أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا في فبراير القام بعدما اطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية الخلافات.// انتهى //11:07ت م0022