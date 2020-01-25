رام الله 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم صريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس عقب لقاء ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم: "أن أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين".وأشارت صحف السبت إلى تأكيدات الرئاسة الفلسطينية، أنه لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية، لا بإيجاز أو بإسهاب، وذلك تعقيبا على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين، وستتحدث معهم مجددا.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قام إرهابيين يهود بحرق مسجد في بيت صفافا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الأقصى وأعتدت على المصلين فيما أدى 25 ألف مواطن فلسطيني صلاة الجمعة رغم الأمطار، فيما قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم ثلاثة ونشط إسرائيلي بالقنابل الاسفنجية.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة يوم الجمعة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة المجلس الوطني الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية التي تتعرض للاعتداءات والتخريب من قبل الاحتلال والإرهابيين اليهود.// انتهى //11:22ت م0024