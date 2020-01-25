الخرطوم 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" ، إن شركاء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، يخططون لدعم 6.1 مليون شخص في السودان؛ الأمر الذي سيتطلب 1.3 مليار دولار أمريكي.وأوضح مكتب "أوتشا" في السودان في بيان نشر اليوم، أن المزيد من الناس في السودان، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يواصل ارتفاع التضخم تآكل القوة الشرائية للأسر”، لافتا إلى أن سلة الغذاء المحلية المتوسطة تستهلك 75 % على الأقل من دخل الأسرة.وأضاف أن الأزمة الاقتصادية طغت على الخدمات العامة الضعيفة بالفعل؛ مما زاد من تعميق الحاجة الإنسانية في الأجزاء الوسطى والشرقية من السودان، حيث يكون للشركاء في المجال الإنساني وجود محدود، لافتا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 تعمل على زيادة المساعدات في هذه المجالات.وشدد البيان على أن الاستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي للحد من الاحتياجات والضعف والمخاطر؛ حيث هناك حاجة ماسة للعمل على المدى الطويل، مؤكدا التزام الأمم المتحدة وشركائها بالعمل عن كثب مع الحكومة والشعب في السودان، لإنشاء أساس قوي للسودان يدرك آمال وتطلعات شعبه.// انتهى //11:49ت م0025