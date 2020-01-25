الجزائر 30 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الجمهورية على أن مسودة الدستور الجديد للبلاد ستطرح للنقاش الوطني قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه ثم استفتاء الشعب الجزائري حوله قبل الخريف القادم.ورصدت مسيرات الحراك السلمي في الجمعة 49، حيث طالب المتظاهرون بإطلاق سراح محبوسين على ذمة التحقيق بتهم المساس بالوحدة الوطنية والإساءة لمؤسسة الجيش الجزائري وقياداتها.وتحدثت عن إدانة ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، النوايا الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار وشواطئ البحر الميت، مؤكدا أن هذا المخطط يعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية.ونقلت تحذير الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبوردينة من أي خطوة امريكية تخالف الشرعية الدولية فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، ردا على إعلان واشنطن الثلاثاء موعدا لنشر تفاصيل "صفقة القرن".// انتهى //11:52ت م0026