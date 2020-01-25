بغداد 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن إعادة فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وطريق محمد القاسم السريع بوسط العاصمة بشكل كامل.وأفادت في بيان صحفي وزعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن جميع الطرق المغلقة في العاصمة العراقية تم فتحها بما فيها الطريق السريع "محمد القاسم "، فيما باشرت الجهات المختصة بحملة تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة في تزامن مع إعادة افتتاحها أمام حركة العجلات بشكل دائم.وكانت القوات الأمنية العراقية قد أغلقت جسرالأحرار بوسط بغداد بالحواجز الكونكريتية نهاية العام الماضي بعدما حاول محتجون عبوره ،فيما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران على خلفية توتر الوضع الأمني قبل أيام, في حين أغلق المحتجون الطريق السريع "محمد القاسم" بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الأسبوع الماضي.// انتهى //11:59ت م0028