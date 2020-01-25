رفحاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس‏ تنفذ غداً أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين - بنات" في محافظة رفحاء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أربع دورات تدريبية نوعية بواقع 120 ساعة تدريبية.وتستهدف هذه الدورات مرتادي ومرتادات أندية الحي بالمحافظة وتشمل الجوانب الحياتية والاجتماعية المختلفة "في اللغات والبرمجة ،والتواصل الاجتماعي، وتسهم في خدمة الملتحقين بها، فيما يشرف عليها متخصصون في هذه المجالات.وتأتي هذه الدورات وفق توجهات رؤية المملكة 2030، التي تتماشى مع برنامج جودة الحياة وتحقيقاً للتطلعات التي تنشدها وزارة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية وترفيهية جاذبه ومتميزة.// انتهى //12:18ت م0029