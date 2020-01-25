عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
صنعاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات.
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12:20ت م
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