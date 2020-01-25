صنعاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات.//انتهى//12:20ت م0030