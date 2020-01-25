صنعاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 9 - 15 يناير 2020م.وراجع قسم الطوارئ 461 فرداً، وعيادة الباطنية 471، والفريق المتنقل 101 مريض، وعيادة تضميد الجروح 15 شخصاً، كما صرفت الأدوية لـ 1,319 مريضاً، وراجع عيادة النساء والتوليد 79 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 394 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 292 مراجعاً، وقسم التحصين 10 مرضى، وعيادة التغذية 27 فرداً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.//انتهى//12:48ت م0032