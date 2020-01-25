نواكشوط 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، بالعاصمة نواكشوط ، مع الممثلة المقيمة لمنظمة الهجرة الدولية لورا لينكاروتي.وبحث اللقاء، وفق وكالة الأنباء الموريتانية سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين مع التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد ترحيل موريتانيا لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين أعادتهم أسبانيا من أراضيها الأسبوع الحالي.// انتهى //13:22ت م0036