المدينة المنورة 30 جماد الأولى 1441هـ الموافق 25 يناير 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //13:35ت م0040