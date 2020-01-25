نيلم-كشمير 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//13:45ت م0042