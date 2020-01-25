حجة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, وذلك خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020م.وراجع قسم الطوارئ 767 مستفيداً، وقسم الباطنية 272 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 384 شخصا، وقسم الخدمات التمريضية 826 شخصا، وقسم نقل الدم 10 مراجعين ، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 610 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية 24 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1,768مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 1,566فردًا.// انتهى //14:02ت م0045