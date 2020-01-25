أبوعريش 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسافتتح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني الليلة الماضية ، فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري الرابع الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش ، وذلك بمقر مهرجان أبوعريش للتسوق والترفيه، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير ورئيس لجنة التنمية عبده راجحي.وتجول محافظ أبوعريش في المعارض المصاحبة المشتملة على ركن الأسر المنتجة ، وركن فريق لنسعد التطوعي التابع للجنة ، مطلعًا على عرض لبرامج الفريق في الخدمة المجتمعية.وألقى نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة صالح دهل كلمة في افتتاح الملتقى، أكد خلالها سعي اللجنة المستمر للتميز المؤسسي بتطبيق أعلى معايير الجودة، وتنفيذ البرامج المجتمعية ذات الأثر المستمر على المستفيدين.وتابع الحضور عرضًا مرئيًا لأبرز برامج لجنة التنمية خلال العام الماضي 2019م ، التي شملت 80 برنامجًا منها استكمال المرحلة الأولى للحصول على شهادة جودة العمل المؤسسي، إلى جانب البرامج الأسرية التي شملت ملتقى التمكين الاجتماعي واستفاد منه 6340 مستفيدًا ومستفيدة، والملتقى الأسري الثالث بمشاركة 10,000 مستفيد ومستفيدة، ومهرجان أبوعريش الترفيهي ، فضلًا عن البرامج الشبابية التي تضمنت الملتقى الشبابي الأول وملتقى أبناء أبوعريش الرابع، وبرنامج تدريب وتوظيف 50 شابًا وفتاة، وبرنامج جيل المستقبل لتكريم 200 حافظ لكتاب الله الكريم، وبرنامجي فذة وخطوة نحو الإتقان لتدريب 55 فتاة ، وأكاديمية سوق العمل التي استفاد منها 200 شاب، فضلًا عن برامج وحدة الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر بدعم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال محفظة سواعد بتكلفة 2,000,000 ريال ، والتي تم من خلالها دعم 200 مشروع متنوع.بعد ذلك تابع الحضور عرضًا عن الملتقى الأسري الرابع الذي يستمر أسبوعين ، ويتضمن فعاليات متنوعة تستهدف أفراد الأسرة من خلال عدد من البرامج الأسرية والتوعوية والمبادرات الاجتماعية والحملات التطوعية ، بهدف تعزيز التثقيف الاجتماعي والأسري ، وتهيئة بيئة مناسبة للفئات الخاصة من الأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطة مناسبة لهم ، وكذلك تقديم برامج أسرية لبناء مجتمع حيوي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، والعمل على إتاحة الفرصة للمشاركات التطوعية.كما دشن محافظ أبوعريش مبادرة فرحة يتيم 4 التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة أبوعريش وتشمل تقديم 1800 تذكرة يستفيد منها 300 يتيم ويتيمة ، فيما جرى في ختام الحفل تكريم الرعاة والداعمين للملتقى.// انتهى //14:12ت م0049