تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء غداً, الدورة التأسيسية السادسة للمسلمة الجديدة لعام 1441, بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك الشيخ سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام تستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //14:22ت م0050