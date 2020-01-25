الأحساء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التنمية الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، بعد غد، ورشة عمل مفتوحة بعنوان "الزراعة العضوية وفوائدها"، بحضور مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.وتتناول الورشة التي يديرها عضو اللجنة وليد العفالق، ويتحدث فيها مدير إدارة الشؤون الزراعية بمكتب الوزارة المهندس نبيل الوصيبعي، أهمية وفوائد الزراعة العضوية للمستثمرين، والدعم الحكومي المتاح للزراعة العضوية وإجراءات التحول للزراعة العضوية, بالإضافة إلى فرص نمو وتوسع الزراعة العضوية في الأحساء.ودعا رئيس لجنة التنمية الزراعية المهندس صادق الرمضان، المزارعين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بالأحساء لحضور الورشة، مؤكدًا أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها في إنتاج غذاء ذي جودة عالية وآمن، فضلًا عن المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد مياه الري، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي تنظمها اللجنة بهدف ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي بالأحساء.وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، فإن الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلًا من استخدام المدخلات غير الزراعية.// انتهى //14:51ت م0053