تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك غداً , خدماتها للرجال لمدة أسبوعين في محافظة البدع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.كما تقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //14:51ت م0054