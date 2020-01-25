جيزان 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية غداً، عدداً من الدورات النوعية بجميع الأندية التابعة للإدارة.وتتضمن الدورات التي تستهدف أكثر من 660 طالب وطالبة أكثر من600 ساعة تدريبية في مسارات رياضات الدفاع عن النفس والبرمجة والروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة البديلة وصيانة الجوالات ومهارات المهن الصحية والمهارات الفنية والحرفية واللغات كالصينية والإنجليزية وغيرها من المسارات.// انتهى //14:52ت م0055