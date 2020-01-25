القطيف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسيشارك مكتب العمل بمحافظة القطيف، في "ملتقى البراحة ٢" الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف تحت عنوان "أصالة الماضي واشراقة الغد"، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى يوم السبت القادم، وذلك في ساحة القلعة بوسط المحافظة.ويُعرّف رئيس العلاقات العامة والاعلام إبراهيم المرزوق، ومنسوبو ومنسوبات المكتب الزائرين بأبرز خدمات المكتب من خلال برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وتلخصت في برنامج "ودي" الذي اطلقته الوزارة مؤخراً لقسم التسوية الودية والثقافة العماليه والعمل الحر ، كما يعرفهم بخدمة إلكترونية تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "العمل عن بعد" عن طريق بوابة تمكن السعوديين والسعوديات للانضمام إلى سوق العمل من خلال فرص عمل وبمزايا عديدة تلخصت بعدم تقيد العامل في مكان ووقت محددين وتكوين فريق عن بعد وبجميع المهن والمهارات المطلوبة في السوق عبر زيارة بوابة العمل عن بعد https://teleworks.sa/ar/.وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم بن معتوق آل طه، أن هذه المشاركة في الفعاليات لها دور كبير في إيصال مايستجد من أنظمة الوزارة وتعزيز ثقافة المجتمع والاستفادة من هذه الخدمات.// انتهى //14:55ت م0056