تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية للبدء في تفعيل برنامج " أضرار الأجهزة الإلكترونية " مستهدفاً طلاب وطالبات مراحل التعليم العام، وذلك في إطار جهود إدارة تعليم تبوك وحرصها على رفع الوعي الصحي والوقائي للطلاب والطالبات.وأفادت مديرة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالجوانب السلبية والمردود النفسي والصحي والعقلي للاستخدام المفرط للأجهزة وأثره على صحتهم وتحصيلهم الدراسي.وأشار إلى أن تفعيل البرنامج سوف يتضمن أساليب وطرق متنوعة تشتمل على تقديم رسائل توعوية و مسابقات وعروض مختلفة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة ينفذها الطلاب والطالبات وفق رؤيتهم بما يحقق الهدف العام للبرنامج.// انتهى //14:56ت م0057