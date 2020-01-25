الأحساء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأطلقت أمانة الأحساء الإصدار الثالث لنظام الرخص الإلكترونية حسب اللائحة التنفيذية لمكاتب إدارة تنسيق المشاريع، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -، وسعياً منها في تقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.وأفاد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن إطلاق هذا الإصدار يهدف إلى رفع مستويات كفاءة الأداء، وإيجاد سجلات تاريخية لبيانات المشاريع، والحد من أعمال حفريات الطرقات، وتعزيز جوانب السلامة المرورية، ومعالجة الآثار السلبية لتنفيذ المشاريع، والمرونة في متابعة مشاركات المستفيدين، وتعزيز مبادرة أمانة بلا ورق في عامها السابع، مقدماً شكره لوكالة المشاريع بالأمانة ممثلة في إدارة تنسيق المشاريع ولإدارة تقنية المعلومات، على جهودهم المميزة في إنهاء التطبيق وسعيهم الدائم لتطوير العمل وفق تطلعات الوزارة.وأكد المهندس الملحم، أن تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية، وتحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المواطن والمقيم بصفة أمثل.// انتهى //15:32ت م0058