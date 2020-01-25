سياسي / اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى
السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
بيروت 30 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
دانت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، الاعتداء الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة .
وعدت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان ، اليوم، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بعد أدائهم صلاة الفجر يوم أمس الجمعة، عدوانا سافرا على المقدسات والمشاعر الدينية، وانتهاكا صارخا للقوانين والشرائع السماوية .
وشددت اللجان الشعبية في بيانها على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والأماكن المقدسة ، تشكل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، مناشدة جميع المؤسسات والوكالات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
// انتهى //
15:45ت م
0064