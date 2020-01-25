بيروت 30 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسدانت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، الاعتداء الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة .وعدت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان ، اليوم، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بعد أدائهم صلاة الفجر يوم أمس الجمعة، عدوانا سافرا على المقدسات والمشاعر الدينية، وانتهاكا صارخا للقوانين والشرائع السماوية .وشددت اللجان الشعبية في بيانها على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والأماكن المقدسة ، تشكل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، مناشدة جميع المؤسسات والوكالات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .// انتهى //15:45ت م0064