لندن 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوقيع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قانونًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، و بدء فصل جديد في تاريخ البلاد.وأبرزت الصحف أن جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.وأفادت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سوف يتوجه إلى بريطانيا الأسبوع ليلتقي برئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب لمناقشة سبل توسيع وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي.وتناولت الصحف لقاء ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة بيت لحم الفلسطينية.ونقلت الصحف تحذير مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن حرائق الغابات في أستراليا تسهم في واحدة من أكبر الزيادات السنوية في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 60 عاما.وتناولت الصحف تعامل السلطات الصينية مع مسألة انتشار فيروس كورونا الجديد، وأهمية تبادل المعلومات والشفافية حول انتشاره، والمحاولات التي تبذلها الصين السيطرة على مرض جديد يصيب الجهاز التنفسي قتل 26 شخصا ويعتقد العلماء أنه انتشر بين الآلاف.وذكرت الصحف أن فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية زار منطقة ووهان التي بدأ فيه الوباء ونوه بالجهود التي بذلتها السلطات الصينية في التعامل مع الأزمة، ومشيرة إلى حرية وسائل الإعلام في التعامل ونشر معلومات عن العدوى وتتبع فيروس كورونا الجديد، وعن عزل منطقة ووهان التي يعيش فيها 30 مليون شخص.// انتهى //15:49ت م0065