الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس مبادرة "لمة شتاء"، جمعت خلالها مجموعات من اليتيمات والمسنات وذوات الإعاقة من نزيلات الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض.وتضمنت المبادرة جملة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والألعاب الشعبية والمسابقات الخفيفة التي تناسب مدارك الحاضرات وأعمارهن، إلى جانب فقرة للراوية الجادل وعرض تراثي.وأوضحت مديرة مركز التأهيل نوف الداود أن هذه المبادرة تأتي في إطار البرامج والأنشطة الموجهة للفئات المشمولة بالرعاية، الهادفة إلى إدخال الفرح والسرور والبهجة إلى نفوسهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين منسوبات الفروع، وتفعيلاً للشراكات المجتمعية بين القطاعات المؤسسية الحكومية والأهلية والتطوعية.// انتهى //15:51ت م0066