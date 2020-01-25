القطيف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتمت أمس، فعاليات المعرض السنوي الثاني والعشرين الذي نظمته جماعة التصوير الضوئي بنادي الفنون التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة القطيف، تحت عنوان "مشاريع فوتوغرافية".ويضم المعرض الذي استمر يومين، أكثر من 360 عملاً فوتوغرافيًا لـ 39 فناناً قدم كل منهم مشروعًا فوتوغرافيًا مكونًا من 8 أعمال كحد أدنى، ويتميز باستضافة مجموعة من أبرز الأسماء الفنية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت، ويُعد الأكبر في تاريخ جماعة التصوير الضوئي.// انتهى //16:13ت م0069