نجران 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسبدأت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران اليوم، استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية السنوية في مرحلتها التاسعة للعام الجامعي 1442/1441هـ، ويستمر لغاية 28 / 2 /2020م.وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة نجران الدكتور ماطر محنشي، أن العمادة حددت شروطاً في استقبال المشاريع البحثية، منها ألا يتجاوز عدد الباحثين في المقترح البحثي الواحد ثلاثة باحثين شاملاً الفنيين، كما أنه لا يشترط عدداً معيناً في النشر النهائي، وفي حال تعثر الباحث الرئيسي أو أحد الباحثين المشاركين في المقترح البحثي في سداد السلفة البحثية للبحوث المدعومة السابقة فلن يتم قبول المقترح البحثي للمرحلة الحالية، إضافة إلى تعبئة حقول الاستمارة كاملة وبالطريقة الصحيحة.// انتهى //16:23ت م0071