نجران 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستواصل جامعة نجران، استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء القادم.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري، أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، والفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.وأفاد أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني : https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.// انتهى //16:23ت م0072