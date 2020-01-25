بانكوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري أنه يسعى إلى تحقيق لقب بطولة آسيا 2020 بعد ضمان وإنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وذلك عندما يواجه الأخضر الأولمبي غدًا الأحد كوريا الجنوبية على استاد راجامانغالا في بانكوك ضمن نهائي البطولة في تايلاند.وقال مدرب الأخضر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي : سنحاول غدًا تقديم كل ما لدينا وبذل الجهد لتحقيق الفوز بإذن الله والعودة بالكأس إلى المملكة العربية السعودية بعزيمة وإصرار اللاعبين، بعد أن نجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.وأضاف في كل بطولة نشارك فيها سنقدم المستحيل لتحقيق الفوز وهذا ما عودنا لاعبينا عليه، مشيرًا إلى أنه بعد مباراة الدور قبل النهائي حضر مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.وأكد الشهري أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل من اللاعبين، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب أكثر والحصول على فرص المشاركة أكثر مع أنديتهم في الدوري السعودي كي يتطوروا أكثر، خاصة وأننا سنواجه أفضل اللاعبين في العالم خلال دورة الألعاب الأولمبية, مضيفاً أن هنالك خطط موضوعة لهذا المنتخب من أجل كأس العالم 2022 و2026.من جهته قال لاعب المنتخب السعودي سامي النجعي : إن المباراة النهائية ستكون صعبة لكلا المنتخبين، لكننا جاهزين بأفضل صورة من أجل هذه المباراة، ونسعى إلى تحقيق الفوز.وأضاف سنخوض المباراة النهائية خاصة بعد أن حققنا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، والآن خف الضغط علينا من هذا الجانب.من جانبه شدد مدرب كوريا الجنوبية كيم هاغ على أهمية التركيز في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي، موضحاً أن المنتخب الذي يحافظ على التركيز سيحقق الفوز.وأشار إلى أن المنتخب السعودي صعب ويمتاز بقوة الدفاع والتسجيل في النهاية، لذا سنعمل على إيجاد الحلول من أجل التعامل مع صلابة دفاعه.بدوره قال مدافع المنتخب الكوري لي سانغ مين : قدمنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب، وبذلنا ما بوسعنا خلال فترة الاستعداد، والآن نحن على بعد خطوة من تحقيق ما نريد، وسنحاول صد الهجمات الفردية من لاعبي المنتخب السعودي.// انتهى //16:51ت م0075