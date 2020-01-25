الدوادمي 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسيقيم مركز الحي المتعلم الثاني" بنات " بمحافظة الدوادمي غداً الأحد، دورة تدريبية بعنوان "كيف تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح"، تقدمه المدربة فريدة ماجد العضياني، وذلك بمقر المركز بجوار الابتدائية السابعة.وتتناول الدورة التي تستمر على مدى يومين عدة محاور منها خطوات التقدم على الوظيفة، والطريقة الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية، وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية، وأنواع المقابلة الشخصية، ولغة الجسد أثناء المقابلة الشخصية.وتأتي الدورة ضمن الدورات التي ينفذها مركز الحي المتعلم، من اجل إكساب المتدربات مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من البرامج والدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //16:52ت م0076