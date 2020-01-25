الطائف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف ورشة عمل بعنوان "حياتك بين قلم وورقة" قدمتها عضو فريق إثراء ابتهال العتيبي, وذلك بمقر النادي بحي الفيصلية.واستهلت الورشة بالحديث عن جوانب الحياة وتطويرها لتحقيق التكامل في الحياة, ثم تطرقت لوضع الأهداف والعوائق خلال تفاعل من الأعضاء حول الجوانب المطروحة.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم، ويُعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية للشباب ويستضيف نخبة من المؤثرين في المجتمع ضمن برامجه التطوعية المستمرة تحت إشراف نادي الطائف الأدبي الثقافي ونخبة من شباب الطائف المميزين.// انتهى //16:52ت م0077