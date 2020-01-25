الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتمت اليوم, ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السابعة بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، التي أُقيمت في مزرعة الخالدية غرب مدينة الرياض.ففي بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ، حققت المهرة "دهيمة عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائدة لمحمد التميمي بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحققت المهرة "منارة عذبه" إنتاج مربط عذبة والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز فضية البطولة، وحصلت المهرة "سلمى أبونصية" العائدة لمحمد التميمي على الميدالية البرونزية.وفي بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، حقق المهر "بلسم عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحصل على الميدالية الفضية المهر "عز العارض" العائد لماجد الغشيان، ونال المهر "مخاصم" العائد لتركي الشيباني الميدالية البرونزية.وفي بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، حققت الفرس "بدوية الثالثة" العائدة لماجد الغشيان بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحصلت على الميدالية الفضية الفرس "الماجدة" لماجد الغشيان، ونالت الفرس "مودة" انتاج مربط عذبة العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز الميدالية البرونزية.وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، حقق الفحل "خريسان عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحصل الفحل "ليث ديراب" العائد لماجد الغشيان على الميدالية الفضية، في حين نال الفحل "كاتب الجنادرية" العائد لنواف السديري على الميدالية البرونزية.// انتهى //16:57ت م0078