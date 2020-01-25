الطائف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسزار 450 شاباً معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الذي أقيم ضمن برنامج "نقي" بمول قلب الطائف.وأوضح مدير كفى الطائف عادل قاسم أنه خلال زيارة البرنامج أعلن 20 شاباً إقلاعهم عن التدخين خلال زيارتهم معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.وثمن مدير كفى الطائف جميع الجهات المتعاونة في نجاح البرنامج, مؤكداً أن محاربي التدخين بدعم جميع فئات المجتمع يحصدون الثمار سنوياً المئات من المقلعين عن التدخين والتبغ ولله الفضل والمنة.يذكر أن برنامج "نقي" استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية, واحتوى البرنامج على معرض توعوي تثقيفي وبرنامج علاجي وكشفي.// انتهى //16:58ت م0080