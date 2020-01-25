الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسيرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة المشارك أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي ينظمه الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يومي الاثنين والثلاثاء الثاني والثالث من شهر جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 27 - 28 يناير 2020م، وبمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.وتأتي مشاركة معالي الوزير آل الشيخ بالمؤتمر تلبية لدعوة كريمة من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حيث يلقي معاليه كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يناقش ست قضايا رئيسة منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واع، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلاً عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة, وترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من الناس.// انتهى //17:09ت م0081