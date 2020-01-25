حائل 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسجذب ركن "عالم الآثار الصغير" الذي خصص للأطفال في مقر فعاليات موسم حائل في قصر القشلة أنظار 2000 طفل منذ انطلاقة فعاليات الموسم بما يحويه من فعاليات تعليمية وفنية وترفيهية وثقافية اجتمعت في ركن واحد، وكانت محل اهتمام زوار الموسم.وأكد مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي أن هذه الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال وجمعت بين التعليم والثقافة والترفيه والفن تهدف إلى التعرف على العصور الحجرية والعصور الوسطى, حيث يمر الطفل في هذه الفعالية على عدة مراحل.وأضاف أن الركن يضم قسم المجوهرات والأعمال الفنية, حيث يتم تصنيع الأساور والسلاسل من الأحجار والأسهم من القطع البلاستيكية فيما يستخدم الأطفال العجين لتصنيع الإشكال الحجرية الأثرية في ركن السيراميك والحفريات.// انتهى //17:09ت م0082