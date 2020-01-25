الطائف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستطلق جمعية الدعوة بالطائف بعد غدٍ, سلسلة من الكلمات الوعظية في تعزيز الأمن الفكري لعام 1441 هـ بعنوان "منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات".ويسلط أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ الضوء من خلال كلماتهم الوعظية على تعزيز الأمن الفكري وعلى مدى ثمانية أسابيع الجزء الأولبجامع عبدالله بن عباس بالمنطقة المركزية يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة المغرب، فيما يُنفذ الجزء الثاني بجامع الملك فهد - رحمه الله - بالعزيزية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.// انتهى //17:10ت م0083