تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسشهدت منطقة تبوك لاسيما الأجزاء الشمالية منها خلال الأيام القليلة الماضية تدني كبير في درجات الحرارة المحسوسة التي وصلت إلى ما دون الصفر المئوي وسط ترقب واسع من الأهالي لتساقط الثلوج التي غابت هذه المرة وحضر الصقيع مكانها.واتخذ عدد كبير من المهتمين بالطقس والمناخ بالمنطقة مواقع التواصل الاجتماعية منبرا لهم لتزويد رواد تلك المواقع بالمعلومات المناخية أولاً بأول وفي تحديثٍ مستمر، وتابع الجميع من خلاله التقلبات الجوية بمنطقتي علقان والظهر ومنطقة الزيتة التي تحتضن جبال اللوز ، إلا أن "الموجة القطبية" التي ألقت بضلالها على منطقة تبوك، قد حملت معها البرد القارس والرياح التي طالت أجزاء واسعة من مدن ومحافطات ومراكز المنطقة.وبحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن منطقة تبوك قد تأثرت منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي بكتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة فيها، والتي وصلت إلى ما دون الصفر في المناطق المرتفعة منها ، وصحبت تلك الموجة رياح نشطة كان لها بالغ التأثير في انخفاض درجات الحرارة، متوقعة استمرار هذه الكتلة الباردة غداً وبعد الغد، حيث تدنت درجات الحرارة في مركزي علقان ورحيب إلى ما دون الصفر المئوي بدرجة، فيما بلغت درجة الحرارة في مركز شقري صفر مئوي، وفي مدينة تبوك وتيماء بلغت درجة واحدة فوق الصفر. وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع - بمشيئة الله - أن يستمر تأثير هذه الموجة لتطال معظم مناطق المملكة يصاحبها تدني في درجات الحرارة التي قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي لاسيما في الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، إضافة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، قد تحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.وعن إمكانية تأثر المنطقة بالهطولات المطرية وتساقط الثلوج أكدت الهيئة أن الفرصة - بمشيئة الله - تُعد مهيئة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على منطقتي الحدود الشمالية والجوف وعلى منطقة تبوك، كما أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز - علقان - الظهر) وعلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.ودعت الراغبين في معرفة الحالة السائدة على عموم مناطق المملكة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقعها الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بها.// يتبع //17:36ت م0091

من جانب آخر دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة، والحرص في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء، والتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومدى توافق التوصيلات الكهربائية معها، مشددة على أهمية توافر التهوية المناسبة لوسائل التدفئة (الفحم والحطب والكيروسين) عند استخدامها، وعدم اقتراب الأطفال منها.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه بناء على ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنها المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة عن وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة واحتمالية وصول درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي خلال الأيام القادمة.وأشار العمري إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وضعت خطة بعد موافقة واعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وتوجيهاته بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المنطقة.وأهاب الملازم أول العمري بالجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.// انتهى //17:36ت م0092