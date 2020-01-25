عرعر 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية في الجلسة الـ 38، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية إلى يوم الخميس القادم في مقر الغرفة.وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم مناقشة جدول الأعمال للتقرير السنوي لنشاطها والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنه المنتهية، إضافة إلى الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م, لافتةً الانتباه إلى أنه يجب على المؤسسات الفردية أهمية أن يمثلها الملاك فقط ولا يقبل التوكيل أو التفويض والشركات ينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.// انتهى //17:38ت م0093