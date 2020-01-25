الطائف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم, مبادرة حملة توعوية إرشادية عن المحافظة على البيئه ونظافة المكان تحت شعار "ثقافتك بيئتك" بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف, وذلك في متنزه الردف السياحي.وأوضح مدير قسم البيئة بالمكتب المهندس زياد الغامدي أن الحملة تستهدفت جميع المتنزهين وتوعيتهم بأهمية نظافة المكان وتثقيفهم بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها, وجميع شرائح المجتمع من المتنزهين والزوار للمنتزهات البرية والحدائق العامة وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية النظافة في أماكن جلوسهم ووضع النفايات في الأكياس ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لها وعدم رمي النفايات, حيث إن البيئه تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الإنسان وصحته وحياته بجميع جوانبها وبيئة الإنسان النظيفة تعبر عن ثقافته ووعيه فواجبنا جميعا ترسيخ وتعزيز هذه الثقافه لدى المجتمع وأن نزرع أهمية وقيمة النظافة في أبنائنا منذ الصغر وحثهم على هذه القيم العظيمة والالتزام بها ليشكلوا جيلاً واعياً يعكس حضارة مزدهرة وبيئة نظيفة.وتأتي هذه المبادرة من ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها المكتب حيث جرى عمل مبادرة "احذر" لمتبقيات المبيدات ومبادرة "اخدمها" لعمليات التقليم التي تهدف إلى توعية المزارعين والمواطنين.// انتهى //17:38ت م0094