المدينة المنورة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسينطلق الاثنين المقبل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة معرض "خير أمة" ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق.ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 10 جمادى الآخر إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة ٩ - ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ - ٩:٣٠ مساءً.ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث يقام عرض للقيم بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم.كما تُقام ورش عمل مصاحبة للمعرض الأولى عن آليات غرس قيم خير أمة للطلاب والثانية أخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي والثالثة بعنوان "قيم وأخلاقيات خدمة الزوار" والرابعة عن قيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات ويشارك فيها عدد من طلاب الدراسات العليا.// انتهى //17:38ت م0095