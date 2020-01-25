بانكوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسحقق منتخب أستراليا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمركز الثالث بعدما تغلب على أوزبكستان بهدف دون رد اليوم على استاد راجامانغالا في بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وسجل هدف الفوز لأستراليا لاعبه نيكولاس داغوستينو في الدقيقة 47، وكان منتخب أوزبكستان أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البديل أيبك بوزوروف في الدقيقة 59.وتقام المباراة النهائية غدا الأحد بين المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على ذات الملعب.وكانت السعودية وكوريا الجنوبية حجزتا أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، في حين نجحت أستراليا بهذا الفوز في الحصول على البطاقة الثالثة لتمثيل قارة آسيا.// انتهى //18:25ت م0097