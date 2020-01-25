الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري بالمستوى المتميز الذي ظهر به "ملتقى الطيران العام الخامس" الذي يختتم فعالياته اليوم في الرياض بعد أن أقيم على مدى ثلاثة أيام.وقال : الملتقى حقق نتائج متميزة في مجال ترقية الاهتمام بثقافة وأنشطة الطيران ورياضاته وعروضه، منوهاً بمستوى التعاون والشراكة التي تحققت بين نادي "الطيران السعودي" منظم الملتقى وبين "الهيئة العامة للطيران المدني" من خلال تسهيل أنظمة وقواعد الطيران التي تساعد في تحفيز هذه النشاطات والرياضات.وأضاف المنصوري في تصريح خلال حضوره الفعاليات : "كان لهذه الشراكة مع "الطيران المدني" وباقي الشركاء أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى ومستوى التنظيم، وأشاد بالرعاية والمتابعة المتميزة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي للملتقى وحرص سموه على أن يكون بهذا المستوى الرائع من التنظيم وجلب أشهر فرق الطيران العالمية للمشاركة في الملتقى.وأشار إلى أن الاقتصاد يلعب دوراً رئيساً في ممارسة مثل هذا النشاط، مؤكدا دور قطاع الطيران بصفة عامة في دعم اقتصاد المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% .وقال : "نتوقع بهذا التعاون بين "نادي الطيران" و"هيئة الطيران المدني" تحفيز هذا النمو وتفعيل هذه المبادرات، معرباً عن أمله في تواصل واستمرار مثل هذه الفعاليات وخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية ثقافة الطيران لدى شباب وشابات المملكة.وأكد أن "هيئة الطيران المدني" تعمل بكل قوة في سبيل تعزيز التعاون والشراكة مع "نادي الطيران السعودي" من أجل تسهيل سياسات ونظم الطيران التي تعزز مسيرة عمل النادي وخصوصاً في مثل هذه الفعاليات، بالتوافق مع ما تنظمه منظمة الطيران العالمية من أنظمة وآليات تضمن سلامة حركة الطيران وتسهيلها.ويواصل "ملتقى الطيران العام" الخامس في ثالث أيام انعقاده وآخرها اليوم "السبت" بمطار الثمامة بالرياض فعالياته وأنشطته التي يشارك فيها حشد كبير من أشهر فرق الطيران في العالم إضافة للفرق السعودية والإماراتية، ويشهد الملتقى إقبالاً واسعا من جمهور الزائرين وخصوصا على عروض الطيران المبهرة والتي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.ويتابع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز سير عمل الملتقى ويحرص على زيارة ساحة العروض والتجول فيها والالتقاء بجمهور الزائرين من أجل الاطمئنان على حسن سير العمل والرضا عن مستوى الفعاليات التي تقدمها أشهر الفرق المحلية والعالمية، ومراعاة ملاحظات وانطباعات الجمهور في النسخ القادمة من الملتقى.// انتهى //18:28ت م0098