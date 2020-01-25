جيزان 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ممثلة باللجنة النسائية بمزهرة التابعة لمركز الحكامية بمنطقة جازان اليوم, دورة تدريبية بعنوان "المشغولات اليدوية", ضمن فعاليات برنامج "اليد العليا" لتأهيل وتدريب الأسر المنتجة, وذلك بقاعة التدريب باللجنة.وهدفت الدورة التي قدمته المدربة هدى أبو طالب إلى تطوير وتنمية مهارات 20 متدربة في مجال المشغولات والصناعات اليدوية في الطباعة وعمل التحف المنزلية التراثية وفن الديكوباج لتطوير وتنمية مهارتهن الحرفية لعمل منتجات ذات جودة عالية ل ومسعدتهن في بدء مشاريعهن الخاصة.// انتهى //18:31ت م0099