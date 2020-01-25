الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم والتي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض اليوم السبت، يوم ترفيهي مفتوح للفرق المشاركة في البطولة بمنطقة الثمامة البرية.واستمتع أعضاء وفود ولاعبي سبورتينج لشبونة البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي، فيترول كونستانتا الروماني، جينك البلجيكي و إف سي فيتورول كونستانتا الصربي بالأجواء الرائعة، وركوب الجمال، والشواء على أنغام فرقه سعودية شعبية، وذلك قبل اليوم الختامي للبطولة التي تهدف لتطوير الفئات السنية من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية والاستفادة من المدارس المختلفة.// انتهى //18:36ت م0101