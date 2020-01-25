السيح 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسيدشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي بعد غد الأثنين, حزمة من البرامج والدورات النوعية في أندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، وذلك في مقر نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بمدينة السيح.ونوه مدير تعليم الخرج رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي بمخرجات مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى الشرائح المترددة على الأندية لاسيما الطلاب والطالبات ، وسعي المبادرة في تنمية مواهب الطلاب والطالبات، وبناء قدراتهم ومهاراتهم، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030.وأبان أن اندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين ستشهد دورات نوعية وحراكاً نوعياً مهنياً وتقنياً عالياً يتفق مع برنامج جودة الحياة 2020، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذه الأندية يُعد استكمالاً لما يتعلمه أبنائنا وبناتنا في البرنامج الصباحي من صقل المواهب وتنمية المهارات وتمكينهم بما يتوافق مع مهاراتهم.وأشار إلى أن الدورات التدريبية ستشمل دورة الاسعافات الأولية مع التطبيق العملي لمدة سته أيام وينفذها المعلم عبدالعزيز الشدي في مقر نادي ابتدائية ابن عباس بالدلم، ودورة الرسم التشكيلي لمدة سته أيام وينفذها المعلم محمد الخرجي في مقر نادي الحي بالهياثم، ودورة اللغة الانجليزية لمدة أربعة أيام وينفذها المعلم خالد العنزي في مقر نادي الحي بثانوية ابن النفيس بالسيح، ودورة الطباعة ثلاثية الابعاد ومدتها سته أيام ويقدمها المعلم سامي المحسن في نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بالسيح، ودورة البرمجة ومدتها ستة أيام وتنفذ في مقر نادي الحي بثانوية ابن النفيس بالسيح، ودورة كرة الريشة الطائرة وتقام لمدة تسعة أيام يقدمها المعلم عبدالله الخطيفي في مقر نادي الحي بثانوية أم القرى بالسيح، ومسابقة كرة تنس الطاولة لمدة تسعة أيام يقدمها المعلم عبدالله المطيردي وتنفذ في نادي الحي بمتوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدلم، ودورة الدفاع عن النفس (كاراتيه) لمدة تسعة أيام يقدمها المعلم فيصل الدغريري وتنفذ في نادي الحي بثانوية الملك عبدالله بالسيح.// انتهى //18:38ت م0102