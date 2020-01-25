الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسحقق فريق الفيصلي فوزا بهدف دون مقابل على حساب مضيفه أبها، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وجاء هدف المباراة الوحيد، بواسطة لاعب الفيصلي رافاييل سيلفا أرودا في الدقيقة 56 من زمن وأحداث اللقاء، بعد أن اعتلى لركنية فريقه ليحولها برأسه في الشباك.ورفع الفيصلي رصيده لـ24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.// انتهى //19:03ت م0103