بيروت 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 3.60% ليغلق عند مستوى 700.27 نقطة.وارتفع معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 130 ألفاً و135 سهماً بقيمة |977 ألفا و254 دولارا أميركياً، مقابل 71 ألفاً و119 سهماً بقيمة 516 ألفاً و652 دولاراً أميركياً بنهاية الأسبوع السابق.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.84 مليارات دولار، مقابل 7.10 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //19:05ت م0105