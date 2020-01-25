الخبر 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستُطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، يوم غد, تصفيات إدارة التعليم لمسابقة فيرست ليغو، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد ومديرة إدارة نشاط الطالبات عزيزة بنت علي الغامدي، ورائدات النشاط، ورئيسة المجال العلمي ومشرفات المكاتب، ومنسوبات التعليم والطالبات، وذلك في مدارس التربية الأهلية بمحافظة الخبر.وأوضحت منسقة البرنامج بإدارة نشاط الطالبات فائقة علي الهروب، أن جميع المدارس تشارك في التصفيات التي تقام يومي الأحد والاثنين، وستعلن نتائجها يوم الثلاثاء المقبل، إضافة للمعرض الإبداعي الذي يتضمن ربوتات للمدارس المشاركة في التصفيات، بـ (16) فريق كل فريق يتكون من ثلاث طالبات من كل مدرسة.// انتهى //19:12ت م0106