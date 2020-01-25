أحد المسارحة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً، محاضرة دعوية بعنوان تفسير قوله تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" يقدمها محمد بن زيد مدخلي, وذلك بجامع قرية رمادة بالمحافظة.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //19:31ت م0108