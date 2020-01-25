جيزان 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنظم مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان للذكور اليوم، رحلة ترفيهية وترويحية للنزلاء، تضمنت عدداً من البرامج الترفيهية والترويحية، وذلك بمنتزه الكورنيش الجنوبي في مدينة جيزان.وأكد مدير المركز أحمد أبو شرحة، أن هذه الرحلات تأتي ضمن أنشطة مركز التأهيل الشامل للترفيه عن النزلاء لما لهذه البرامج والزيارات الخارجية من أثر إيجابي ينعكس على النزلاء نفسياً واجتماعياً، وترفع من قدراتهم وترسم البهجة والسرور على محياهم في جو أسري تسوده الألفة والمحبة.// انتهى //19:31ت م0109